Vedat Muric tamam, sırada Guirassy var!

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Fenerbahçe Başkanlığı’na yeniden seçilen Aziz Yıldırım’ın ilk transferi Vedat Muric oldu.

Yıldırım’ın yönetim kurulu listesinde yer alan Feridun Geçgel, dün oy verme işlemi sırasında yaptığı açıklamada, “İki oyuncuyla anlaştık. Birisi Vedat Muric, diğerini şu an açıklayamam” dedi.

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32 yaşındaki Kosovalı santrfor için Mallorca ile yapılan bonservis pazarlığı sonucu İspanyol kulübünün 18 milyon Euro’dan 15.5 milyon Euro’ya inmeyi kabul ettiği öğrenildi.

iSTANBUL’A iMZAYA BEKLENiYOR

Muric'in birkaç gün içinde İstanbul’a gelip sözleşme imzalaması beklenirken, listedeki diğer santrfor Serhou Guirassy için Dortmund’la görüşmeler yarın resmen başlayacak. Alman kulübünün 30 yaşındaki Gineli için 35 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

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