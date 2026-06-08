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Vedat Muric tamam, sırada Guirassy var!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Vedat Muriqi
Vedat Muric tamam, sırada Guirassy var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 07:00

Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına forvet mevkisinden başladı. Muric’in bonservisi için Mallorca ile 15.5 milyon Euro’ya anlaşan sarı lacivertliler, 35 milyon Euro istenen Dortmund’dan Serhou Guirassy için resmi temaslara yarın başlayacak.

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Fenerbahçe Başkanlığı’na yeniden seçilen Aziz Yıldırım’ın ilk transferi Vedat Muric oldu.

Yıldırım’ın yönetim kurulu listesinde yer alan Feridun Geçgel, dün oy verme işlemi sırasında yaptığı açıklamada, “İki oyuncuyla anlaştık. Birisi Vedat Muric, diğerini şu an açıklayamam” dedi.

Vedat Muric tamam, sırada Guirassy var

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32 yaşındaki Kosovalı santrfor için Mallorca ile yapılan bonservis pazarlığı sonucu İspanyol kulübünün 18 milyon Euro’dan 15.5 milyon Euro’ya inmeyi kabul ettiği öğrenildi.

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Muric'in birkaç gün içinde İstanbul’a gelip sözleşme imzalaması beklenirken, listedeki diğer santrfor Serhou Guirassy için Dortmund’la görüşmeler yarın resmen başlayacak. Alman kulübünün 30 yaşındaki Gineli için 35 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Vedat Muriqi

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