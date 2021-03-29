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GeriFutbol Ve Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü! Erzurumspor resmen duyurdu
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Futbol
Haber Giriş: 29.03.2021 - 20:47 | Son Güncelleme:

Ve Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü! Erzurumspor resmen duyurdu

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Ve Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü! Erzurumspor resmen duyurdu

İsmail Kartal'la yıllarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'la prensip anlaşmasını vardığını duyurdu.

Süper Lig ekibi Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yılmaz Vural’la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun..." denildi.

Deneyimli teknik adam, son olarak TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor'u çalıştırmıştı.

İSMAİL KARTAL 5 GÜN SONRA İSTİFA ETTİ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a bu sezon 4. teknik direktör olarak göreve gelen İsmail Kartal, takımın başında sadece 5 gün kaldıktan sonra henüz maça çıkmadan dün akşam görevinden istifa etmişti.

"TAM BİZİM DÖNEMLERE GİRDİK, 112 ACİL BURADA"

Yılmaz Vural, geçtiğimiz günlerde Radyospor'a verdiği röportajda, "Tam bizim dönemlere girdik. 112 Acil burada. Kümede kalmaya, kurtarılmaya ihtiyacı olan buyursun" ifadelerini kullanmıştı.

Ve Yılmaz Vural, Süper Lige geri döndü Erzurumspor resmen duyurdu

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