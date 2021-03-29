Ve Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü! Erzurumspor resmen duyurdu

Süper Lig ekibi Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yılmaz Vural’la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun..." denildi.

Deneyimli teknik adam, son olarak TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor'u çalıştırmıştı.

İSMAİL KARTAL 5 GÜN SONRA İSTİFA ETTİ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a bu sezon 4. teknik direktör olarak göreve gelen İsmail Kartal, takımın başında sadece 5 gün kaldıktan sonra henüz maça çıkmadan dün akşam görevinden istifa etmişti.

"TAM BİZİM DÖNEMLERE GİRDİK, 112 ACİL BURADA"

Yılmaz Vural, geçtiğimiz günlerde Radyospor'a verdiği röportajda, "Tam bizim dönemlere girdik. 112 Acil burada. Kümede kalmaya, kurtarılmaya ihtiyacı olan buyursun" ifadelerini kullanmıştı.

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