Ve Valerien Ismael İstanbul’da

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Beşiktaş'ta Önder Karaveli’nin yerine teknik direktörlüğe getirilmesi büyük ölçüde kesinleşen Valerien İsmael, dün gece saat 23.30’da İstanbul’a geldi. Ekibiyle birlikte yıllık 700 bin Euro’ya anlaşma sağlanan İsmael, bugün yöneticilerle son kez görüştükten sonra sözleşme imzalayacak. Beşiktaş, 3 Nisan’da oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına İsmael yönetiminde çıkacak. Mevcut teknik direktör Önder Karaveli ise yeniden U19 takımının başına geçecek. Siyah beyazlı yönetimin, 11 yıldır teknik direktörlük yapan İsmael’i, disiplinli ve genç oyuncuları parlatmada başarılı olması nedeniyle tercih ettiği belirtildi.

NOUMA: HOŞ GELDiN KARDEŞiM

Bu arada Valerien İsmael ile ilgili Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pascal Nouma’dan dikkat çekici bir paylaşım geldi. İsmael ile 1998-2000 yılları arası Lens’te birlikte forma giydikleri dönemden bir takım fotoğrafı paylaşan Nouma, “Beşiktaş’a hoş geldin kardeşim” ifadesini kullandı.