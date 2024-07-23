Ve Sevilla En-Nesyri’yi açıkladı! Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis...

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Fenerbahçe Youssef En-Nesyri’nin transferinde sona yaklaşırken oyuncunun kulübü Sevilla da ayrılığı doğruladı. İspanyol ekibi dün kadro çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Kulüpten ayrılması kesinleşen Youssef En-Nesyri bugünkü antrenmanda yer almadı” ifadeleri kullanıldı. İspanyol basınına göre Faslı futbolcu tesislere giderek eşyalarını topladı ve takım arkadaşlarına veda etti.

18 MiLYON iDDiASI

Estadio Deportivo’nun haberine göre Fenerbahçe yıldız oyuncu için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca 7 milyon Euro’ya ulaşan bonuslar olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Sevilla, En-Nesyri’yi 2019-2020 sezonu devre arasında 20 milyon Euro karşılığında Leganes Kulübü’nden transfer etmişti.

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