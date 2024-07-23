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Ve Sevilla En-Nesyri’yi açıkladı! Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis...

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#Fenerbahçe#Youssef En-Nesyri#Sevilla
Ve Sevilla En-Nesyri’yi açıkladı Fenerbahçenin ödeyeceği bonservis...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 07:00

İspanyol Kulübü, Fenerbahçe ile 4 yıllığına anlaşmaya varan Faslı yıldızın ayrıldığını doğruladı. “Kulüpten ayrılması kesinleşen En-Nesyri antrenmanda yer almadı” açıklaması yapılırken oyuncunun eşyalarını topladığı öğrenildi.

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Fenerbahçe Youssef En-Nesyri’nin transferinde sona yaklaşırken oyuncunun kulübü Sevilla da ayrılığı doğruladı. İspanyol ekibi dün kadro çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Kulüpten ayrılması kesinleşen Youssef En-Nesyri bugünkü antrenmanda yer almadı” ifadeleri kullanıldı. İspanyol basınına göre Faslı futbolcu tesislere giderek eşyalarını topladı ve takım arkadaşlarına veda etti.

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18 MiLYON iDDiASI

Estadio Deportivo’nun haberine göre Fenerbahçe yıldız oyuncu için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca 7 milyon Euro’ya ulaşan bonuslar olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Sevilla, En-Nesyri’yi 2019-2020 sezonu devre arasında 20 milyon Euro karşılığında Leganes Kulübü’nden transfer etmişti.

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Ve Sevilla En-Nesyri’yi açıkladı Fenerbahçenin ödeyeceği bonservis...

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#Fenerbahçe#Youssef En-Nesyri#Sevilla

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