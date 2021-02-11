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Futbol
Haber Giriş: 11.02.2021 - 09:19 | Son Güncelleme:

Ve sahne artık onun! Xavi Simons siftah yaptı...

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Ve sahne artık onun! Xavi Simons siftah yaptı...
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Dünya futbolunun kendisinden çok şey beklediği 17 yaşındaki Xavi Simons nihayet profesyonel kariyerinin ilk maçına çıktı. Hollandalı genç yetenek, PSG formasıyla Caen maçında süre alarak siftah yaptı.

Spor Arena Dış Haberler | Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Xavi Simons, Fransa Kupası'nda Caen ile oynanan mücadelede profesyonel kariyerinin ilk resmi maçına çıktı.

Hollandalı oyuncu, Caen karşılaşmasının 78. dakikasında skor 1-0 PSG lehineyken takım arkadaşı Julian Draxler'in yerine oyuna dahil oldu ve 12 dakika sahada kaldı.

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2018 yılında Barcelona altyapısından bedelsiz olarak Paris Saint Germain altyapısına transfer olan 17 yaşındaki genç yetenek, dünya futbolunun önümüzdeki yıllardaki en büyük yıldız adaylarından biri olarak kabul ediliyor.

Oldukça ufak yaşlardan itibaren futbol camiasının yakından takip ettiği Hollandalı oyuncunun kişisel Instagram hesabından 3 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Ve sahne artık onun Xavi Simons siftah yaptı...

XAVI SIMONS KİMDİR?

Xavi Simons, futbolcu bir babanın oğlu... Baba Regilio, Hollanda'da Fortuna Sittard ve NAC Breda gibi kulüplerde forma giydi fakat dikkat çeken bir futbolcu olamadı. Fakat oğlu şimdiden futbol dünyasının tanınan isimlerinden biri oldu.

Xavi Simons henüz 16 yaşında. Büyük yankı yaratarak Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer oldu. Onun bu imzası tüm dünya basınında yer aldı. Yeni medya düzeninde sosyal medyada da etkisi büyük oldu. Farklı saç stili, sempatikliğiyle dikkat çekiyor.

Simons, 21 Nisan 2003 Hollanda doğumlu. Babasının büyük hayranlığından dolayı adını Barcelona'nın eski kaptanı Xavi Hernandez'den aldı.

Ve sahne artık onun Xavi Simons siftah yaptı...

BARCELONA KARİYERİ UZUN SÜRMEDİ

2010 yılında 7 yaşında Barcelona'ya katılan Simons, alt yapıda kısa sürede takım kaptanlığına yükseldi. Gol atmaktan çok gol pası vermeyi çok sevdiğini belirten Simons'un Barça'daki kariyeri adaşı Xavi gibi uzun sürmedi.

Paris Saint Germain yoğun uğraşlar sonunda onu kadrosuna katmayı başardı. Kulüp, onunla 2022'ye kadar sözleşme imzaladı. Bedelsiz olarak Fransa'ya geçen Simons'un transferinde ünlü menajer Mino Raiola'nın da etkisi büyük.

Amsterdam doğumlu genç futbolcu, daha önce Hollanda'yı 15 ve 16 Yaş Altı milli takımlarda temsil etti. Uzun zamandır İspanya'da olduğundan ileride İspanya'yı tercih etmesi de bir olasılık... Fakat şu an Hollanda'da devam edecek gibi görünüyor.

Ve sahne artık onun Xavi Simons siftah yaptı...

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