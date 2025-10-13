Ve Sadettin Saran operasyona başladı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de, 21 Eylül’de yapılan olağanüstü kongrede başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, futbol takımındaki istikrarsız gidişata son vermek amacıyla radikal kararlar aldı. Kulübün resmi sitesinden önce Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ile yolların ayrıldığı açıklaması yapıldı, yarım saat sonra da diyetisyen Cenk Özyılmaz’ın ayrılığı duyuruldu. Futbol gündemine bomba gibi düşen asıl şok karar ise saat 17.35’te açıklandı ve futbolculardan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun’un kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Tedesco ve futbolcularla görüşüldü

Kadro dışı bırakmanın gerekçesiyle ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü ve Hukuk İşleri Sorumlusu Ali Gürbüz, kararın teknik direktör Domenico Tedesco, futbolcular ve personelle yapılan görüşmelerin sonucunda alındığını söyledi. Gürbüz, “Başkanımız Sadettin Saran seçimden sonra haftada 2-3 kez Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gidip futbolcular, teknik heyet ve personelle istişarelerde bulunmuştur. Dolayısıyla pazar günü duyurusu yapılan bu kararlar akşamdan sabaha verilmiş kararlar değildir” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İrfan Can milli takımdan da çıktı

Ali Gürbüz, “Bunlar, Samandıra’da yaratmak istediğimiz ruh ve uyumla, daha başarılı bir Fenerbahçe yaratılması için alınmış kararlardır. Başkanımız konuyla alakalı gerekli bilgilendirmeleri çarşamba düzenlenecek basın toplantısında yapacaktır” diye konuştu. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un Samandıra’da kendilerine tahsis edilecek bir antrenör nezaretinde takımdan ayrı saatlerde, ikinci bir karara kadar çalışacakları öğrenildi. Bu arada A Milli Takım’da yer alan İrfan Can, sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Milli futbolcunun, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.