Ve Romulo transferinde anlaşma tamam! Rekor bedelle Bundesliga yolcusu

Göztepe'nin başarılı oyuncusu Romulo'nun Almanya'nın RB Leipzig kulübüne transfer olmak üzere son aşamaya geldiği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Brezilyalı oyuncu, Leipzig ile 5 yıllık bir sözleşme için kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

GÖZTEPE TARİHİNE GEÇECEK!

Leipzig, Romulo için Göztepe'ye 23 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu meblağ, sarı-kırmızılı takımın tarihindeki en pahalı oyuncu satışı olarak tarihe geçecek.

Ayrıca Romulo, transferin belirten bedel ile gerçekleşmesi halinde Sacha Boey ve Arda Güler'in ardından Süper Lig tarihinin en pahalı 3. oyuncu satışı olacak.

SÜPER LİG DEVLERİ DE PEŞİNDEYDİ

23 yaşındaki forvetle "Süper Lig'in dört büyükleri" olarak lanse edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da ilgilenmişti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 33 maça çıkan Romulo, 17 gol atıp 10 da asist üreterek takımına toplamda 27 gollük katkı sağlamıştı.