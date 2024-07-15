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Ve Oğuz Aydın Fenerbahçe'de! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da peşindeydi

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#Fenerbahçe#Transfer#Oğuz Aydın
Ve Oğuz Aydın Fenerbahçede Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da peşindeydi
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 07:00

Sarı lacivertliler, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un da ilgilendiği genç oyuncunun transferini bitirdi. Geçtiğimiz sezona damga vuran isimler arasında yer alan Oğuz Aydın’ın kulübü Alanyaspor ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, dün de futbolcuyu ikna etti. Başkan Ali Koç’un bizzat devreye girdiği transferin bugün açıklanması bekleniyor.

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Süper Lig’de geçtiğimiz sezonun en başarılı futbolcuları arasında yer alan Oğuz Aydın’ın transferi için yapılan dev yarışta gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un da talip olduğu Alanyasporlu futbolcunun transferini bitirdi. Önce Alanyaspor ile bonservis pazarlığı yapıp anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, daha sonra Oğuz’la görüştü ve ikna etti. Genç futbolcunun sarı lacivertli kulübe olumlu yanıt vermesinde başkan Ali Koç’un dün kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinin önemli rol oynadığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin transferi bugün açıklaması bekleniyor.

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CENK YARIN iMZAYA GELiYOR 

Bu arada Fenerbahçe’nin prensipte anlaştığı Cenk Tosun’un yarın İstanbul’a gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Beşiktaş’la yollarını ayıran Cenk 2 yıllık imza atacak. Öte yandan İspanyol El Mundo Deportivo gazetesi, Atletico Madrid’in gelecek sezon kadroda düşünmediği Joao Felix’in Fenerbahçe’ye transfer olabileceğini yazdı. Haberde, “Felix önünde 2 seçenek var. Biri Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’si, diğeri Aston Villa” denildi. 

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#Fenerbahçe#Transfer#Oğuz Aydın

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