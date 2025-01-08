×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ve mikrofon Ali Koç’ta! 

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Futbol
Ve mikrofon Ali Koç’ta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 07:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün saat 17.00’de medyanın karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün saat 17.00’de medyanın karşısına çıkacak. Sarı lacivertlilerin başkanının şu konulara açıklık getirmesi bekleniyor:

Olaylı Trabzonspor maçının ardından 2 Nisan 2024’te olağanüstü genel kurul yapan Fenerbahçe’de o günden sonra neler yaşandı?

Devre arasında Fenerbahçe nasıl bir transfer stratejisi izleyecek?

Taraftarın kendisine ve yönetime yönelik istifa çağrılarına ne yanıt verecek? Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2. yarıda yabancı VAR’a geçme kararını iletmesinin ardından Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’na katılmaya karar verdiği ve başkan Ali Koç’un da bunu bugün deklare edeceği öğrenildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ali Koç#Futbol

BAKMADAN GEÇME!