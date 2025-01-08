Ve mikrofon Ali Koç’ta! 

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün saat 17.00’de medyanın karşısına çıkacak. Sarı lacivertlilerin başkanının şu konulara açıklık getirmesi bekleniyor:

Olaylı Trabzonspor maçının ardından 2 Nisan 2024’te olağanüstü genel kurul yapan Fenerbahçe’de o günden sonra neler yaşandı?

Devre arasında Fenerbahçe nasıl bir transfer stratejisi izleyecek?

Taraftarın kendisine ve yönetime yönelik istifa çağrılarına ne yanıt verecek? Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2. yarıda yabancı VAR’a geçme kararını iletmesinin ardından Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’na katılmaya karar verdiği ve başkan Ali Koç’un da bunu bugün deklare edeceği öğrenildi.