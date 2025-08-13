Ve Kerem Aktürkoğlu transferinde işlem tamam: Milli futbolcu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor, bonservisi belli oldu!

Haberin Devamı

Portekiz medyasından maisfutebol'un özel haberine göre; Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için prensip anlaşmasına vardı. Milli futbolcunun Cumartesi günü oynanacak olan Estrela da Amadora maçının ardından sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a geleceği belirtildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!

Sarı-lacivertliler bu transfer için Benfica'ya 22,5 milyon euro bonservis bedeli + 2,5 milyon euro bonuslar ödemesi bekleniyor.

Öte yandan haberde Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'de, Benfica'da kazandığı ücretin yaklaşık 4 katını kazanacağı iddia edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol atıp 13 de asist üreterek 29 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

