Ve Kerem Aktürkoğlu transferinde işlem tamam! Milli futbolcu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 19:55

Fenerbahçe, bir süredir transferi için görüşmelerde bulunduğu Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Benfica ile anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun bu hafta sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Milli futbolcu sağlık kontrolü ve resmi imza için bu hafta içerisinde İstanbul'da olacak.

Sarı-lacivertlilerin bu transfer için Benfica'ya bonuslar dahil 25 milyon euro ödemesi bekleniyor.

ASENSIO ASKIYA ALINDI!

Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu transferi sonrasında Marco Asensio ile anlaşma sağlanmasına rağmen yüksek maliyet sebebiyle İspanyol oyuncunun transferini askıya aldı. Bu karar oyuncu tarafına bildirildi. Fenerbahçe kulübe giren sıcak parayı, öncelikli olarak Kerem transferinde kullanmayı tercih etti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol atıp 13 de asist üreterek 29 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

