Ve kadınlar sahaya iniyor

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2021-2022 sezonu bugün başlayacak. 24 takımın 12’şerli iki grupta çift devreli lig usulüne göre mücadele edeceği ligde normal sezon 4 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar play-off turunda yer alacak. Play-off’lar çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak, final ise tek maç olarak yapılacak. Şampiyon takım ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkını kazanacak. Gruplarda son dört sırayı alan takımlar ise play-out karşılaşmaları yapacak.

BEŞiKTAŞ-FENERBAHÇE

Çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak bu müsabakalar sonrasında 4 takım lige veda edecek. Spor Toto Süper Lig’de yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Karagümrük ve Altay kulüpleri de Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele edecek. Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park’ta karşılaşacak.

VODAFONE’DAN KADIN DERBiSi ÖNCESi BEŞiKTAŞ’A DESTEK

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Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi 2021-22 sezonunun ilk haftasında bugün saat 15.00’te Vodafone Park’ta oynanacak derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Futbolda ‘Ben Varım’ diyen Beşiktaşlı kadın sporcuları tam 9 yıldır destekliyoruz” derken, derbi maçta siyah beyazlı futbolculara başarılar diledi.