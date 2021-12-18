Ve kadınlar sahaya iniyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
17 kent alarmda Yoğun kar uyarısı17 kent alarmda! Yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Pilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldiPilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldi#Ahmet Selimhan Şimşek
Beşiktaştan Bruno Pinheiro açıklaması Yakın zamanda İstanbulda olacakBeşiktaş'tan Bruno Pinheiro açıklaması! 'Yakın zamanda İstanbul'da olacak'#Beşiktaş
Emekliye zamda iki alternatif Milyonların beklediği haber...Emekliye zamda iki alternatif! Milyonların beklediği haber...#Emekli
FETÖ davasında dikkat çeken ayrıntı Gerekçedeki izdivaç mesajıFETÖ davasında dikkat çeken ayrıntı! Gerekçedeki izdivaç mesajı#FETÖ
Diyarbakırlı Pir Servan Brown yolunda Diyarbakırlı Pir Servan Brown yolunda#Brown Üniversitesi
Yoğun maraton sona erdi TBMMde 2022 bütçesi kabul edildiYoğun maraton sona erdi! TBMM'de 2022 bütçesi kabul edildi#BÜTÇE
Bakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdıkBakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdık#Asgari Ücret
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİYılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ#Seyahat
Yiğit Özşener: Yerli yerinde delirmenin en büyük bilgelik olduğuna inanıyorumYiğit Özşener: Yerli yerinde delirmenin en büyük bilgelik olduğuna inanıyorum#Yiğit Özşener
Emniyet duyurdu Zehir operasyonunda çok sayıda tutuklamaEmniyet duyurdu! Zehir operasyonunda çok sayıda tutuklama#Sahte İçki
Orhan Ayhan: Hiçbir üniversiteden talep gelmedi şaşkınımOrhan Ayhan: Hiçbir üniversiteden talep gelmedi şaşkınım#Orhan Ayhan
Fuat Oktaydan Kılıçdaroğluna asgari ücret tepkisiFuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na asgari ücret tepkisi#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Hücum gemisi ne zaman görevde olacak Savunma Sanayii Başkanı açıkladıHücum gemisi ne zaman görevde olacak? Savunma Sanayii Başkanı açıkladı#İsmail Demir
Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordumEfsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum #Chris Noth
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Ve kadınlar sahaya iniyor

#Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi#Kadın Futbolu#Futbol
Ve kadınlar sahaya iniyor

24 takımın 12’şerli 2 grupta yer alacağı ligde, normal sezon 4 Mayıs 2022’de sona erecek. 4 büyüklerin de mücadele edeceği Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi bugün başlıyor. Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, saat 15.00’te Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2021-2022 sezonu bugün başlayacak. 24 takımın 12’şerli iki grupta çift devreli lig usulüne göre mücadele edeceği ligde normal sezon 4 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar play-off turunda yer alacak. Play-off’lar çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak, final ise tek maç olarak yapılacak. Şampiyon takım ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkını kazanacak. Gruplarda son dört sırayı alan takımlar ise play-out karşılaşmaları yapacak.

Gözden Kaçmasın

Interin 5-0 kazandığı maçta Hakan Çalhanoğlundan büyük başarıInter'in 5-0 kazandığı maçta Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarıHaberi görüntüle

BEŞiKTAŞ-FENERBAHÇE

Çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak bu müsabakalar sonrasında 4 takım lige veda edecek. Spor Toto Süper Lig’de yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Karagümrük ve Altay kulüpleri de Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele edecek. Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park’ta karşılaşacak.

VODAFONE’DAN KADIN DERBiSi ÖNCESi BEŞiKTAŞ’A DESTEK

Haberin Devamı

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi 2021-22 sezonunun ilk haftasında bugün saat 15.00’te Vodafone Park’ta oynanacak derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Futbolda ‘Ben Varım’ diyen Beşiktaşlı kadın sporcuları tam 9 yıldır destekliyoruz” derken, derbi maçta siyah beyazlı futbolculara başarılar diledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi#Kadın Futbolu#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu

BAKMADAN GEÇME!

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu