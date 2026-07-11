×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Ve Greenwood Fenerbahçe'de! Bugün İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Transfer
Ve Greenwood Fenerbahçede Bugün İstanbula gelip sözleşme imzalaması bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 07:00

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Nathan Ake'nin ardından 3. transferini Mason Greenwood ile gerçekleştirdi. 24 yaşındaki İngiliz futbolcunun bugün İstanbul’da 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, haftalardır uğraştığı Mason Greenwood transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, İngiliz futbolcu ve kulübü Marsilya ile her konuda anlaşmaya vardı.

Vedat Muriqi ve Nathan Ake’nin ardından yaz döneminin üçüncü yıldız transferi olan 24 yaşındaki kanat oyuncusunun bugün İstanbul’da 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Suudi Arabistandan teklifler alan Kerem Aktürkoğlu kararını verdiFenerbahçe'de Suudi Arabistan'dan teklifler alan Kerem Aktürkoğlu kararını verdi!Haberi görüntüle

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI FUTBOLCUSU

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Sarı-lacivertli kulüp, Roma ve Atletico Madrid’in de talip olduğu Greenwood için Marsilya’ya 39.5 milyon Euro artı bonuslar ödeyecek.

‘Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi’ olan İngiliz yıldız ise yılda 10 milyon Euro net ücret alacak.

Greenwood’un Fenerbahçe’ye transferinin gerçekleşmesi için Marsilya’dan alacağı 8 milyon Euro’dan vazgeçtiği öğrenildi.

Gözden KaçmasınHız, teknik ve Garavel Usta iradesiHız, teknik ve 'Garavel Usta' iradesi!Haberi görüntüle

Ve Greenwood Fenerbahçede Bugün İstanbula gelip sözleşme imzalaması bekleniyor

Haberin Devamı

MANCHESTER UNITED KULÜBÜ’NDE YETİŞTİ

Futbolda Manchester United altyapısında başlayan ve 4 yıl bu kulübün A takımında forma giyen Mason Greenwood, 2023-24 sezonunda Getafe’ye kiralandıktan sonra Temmuz 2024’te 26 milyon Euro’ya Marsilya’ya satıldı. Genç futbolcu, Fransız kulübünde oynadığı 81 maçta 48 gol, 17 asist üretti. Greenwood 1 kez de İngiltere A Milli Takımı formasını giydi.

Ve Greenwood Fenerbahçede Bugün İstanbula gelip sözleşme imzalaması bekleniyor

HEM 25+ GOL HEM DE 10+ ASİST YAPAN TEK İSİM

2025- 26’yı 45 maçta 26 gol, 11 asistle bitiren Greenwood, Avrupa’nın en iyi 5 ligindetüm turnuvalarda hem 25+ gol hem de 10+ asist kaydeden tek oyuncu oldu.

Ve Greenwood Fenerbahçede Bugün İstanbula gelip sözleşme imzalaması bekleniyor

FENERBAHÇE’NiN EN PAHALI 10 FUTBOLCU TRANSFERi

· Kerem Aktürkoğlu | 22.5 milyon Euro
· Youssef En-Nesyri | 19.5 milyon Euro
· Dorgeles Nene | 18 milyon Euro
· Cengiz Ünder | 15 milyon Euro
· Dani Güiza | 14 milyon Euro
· Emmanuel Emenike | 13 milyon Euro
· Moussa Sow | 10 milyon Euro
· Raul Meireles | 10 milyon Euro
· Sebastian Szymanski | 9.75 milyon Euro
· Fred | 9.74 milyon Euro

Haberin Devamı

Ve Greenwood Fenerbahçede Bugün İstanbula gelip sözleşme imzalaması bekleniyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Transfer

BAKMADAN GEÇME!