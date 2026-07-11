Ve Greenwood Fenerbahçe'de! Bugün İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor

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Fenerbahçe, haftalardır uğraştığı Mason Greenwood transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, İngiliz futbolcu ve kulübü Marsilya ile her konuda anlaşmaya vardı.

Vedat Muriqi ve Nathan Ake’nin ardından yaz döneminin üçüncü yıldız transferi olan 24 yaşındaki kanat oyuncusunun bugün İstanbul’da 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI FUTBOLCUSU

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Sarı-lacivertli kulüp, Roma ve Atletico Madrid’in de talip olduğu Greenwood için Marsilya’ya 39.5 milyon Euro artı bonuslar ödeyecek.

‘Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi’ olan İngiliz yıldız ise yılda 10 milyon Euro net ücret alacak.

Greenwood’un Fenerbahçe’ye transferinin gerçekleşmesi için Marsilya’dan alacağı 8 milyon Euro’dan vazgeçtiği öğrenildi.

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MANCHESTER UNITED KULÜBÜ’NDE YETİŞTİ

Futbolda Manchester United altyapısında başlayan ve 4 yıl bu kulübün A takımında forma giyen Mason Greenwood, 2023-24 sezonunda Getafe’ye kiralandıktan sonra Temmuz 2024’te 26 milyon Euro’ya Marsilya’ya satıldı. Genç futbolcu, Fransız kulübünde oynadığı 81 maçta 48 gol, 17 asist üretti. Greenwood 1 kez de İngiltere A Milli Takımı formasını giydi.

HEM 25+ GOL HEM DE 10+ ASİST YAPAN TEK İSİM

2025- 26’yı 45 maçta 26 gol, 11 asistle bitiren Greenwood, Avrupa’nın en iyi 5 ligindetüm turnuvalarda hem 25+ gol hem de 10+ asist kaydeden tek oyuncu oldu.

FENERBAHÇE’NiN EN PAHALI 10 FUTBOLCU TRANSFERi

· Kerem Aktürkoğlu | 22.5 milyon Euro

· Youssef En-Nesyri | 19.5 milyon Euro

· Dorgeles Nene | 18 milyon Euro

· Cengiz Ünder | 15 milyon Euro

· Dani Güiza | 14 milyon Euro

· Emmanuel Emenike | 13 milyon Euro

· Moussa Sow | 10 milyon Euro

· Raul Meireles | 10 milyon Euro

· Sebastian Szymanski | 9.75 milyon Euro

· Fred | 9.74 milyon Euro

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