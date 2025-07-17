Ve Fenerbahçe'de Skriniar'da tamam!

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Santrafora Jhon Duran’ı sol beke Archie Brown’ı transfer eden Fenerbahçe uzun süren görüşme trafiğinin ardından Milan Skrniar ile de anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerin geçen sezonun devre arasında Paris Saint-Germain’den kiraladığı Slovak stoper kısa süre performansı, mücadeleciliği ve karakteriyle camianın gönlünde taht kurdu.

Fenerbahçe yönetimi bonservisini almak için PSG ile yaptığı görüşmelerde prensipte anlaşırken oyuncuyu ikna etmek için temaslar hummalı bir şekilde sürdürülüyordu. 30 yaşındaki savunmacı sonunda sözleşme şartlarında Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

ÖDEME PLANI KONUŞULUYOR

Fenerbahçe'de transferi resmiyete dökmek ve ödeme planı konusunda kulübüyle temasa geçti. Geçen sezonun ikinci yarısında 23 maçta 3 gol atıp, 2 de asist yapan Milan Skrinar ile ilgili kısa sürede Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirim gelmesi bekleniyor.

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