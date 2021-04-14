Ve atlar çim piste iniyor

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK - At yarışlarının mabedi olan Veliefendi Hipodromu’nda yeni sezonun çim yarışları bugün start alacak. 27 Haziran’da 95. kez yapılacak Gazi Koşusu’nun adayları da ilk gün pistte boy gösterecek. Veliefendi Hipodromu’nda ilkbahar-yaz sezonunda 93 yarış gününde, 459’u çim ve 288’i sentetik olmak üzere toplam 747 koşuda safkanlar birincilik için sahaya çıkacak. 427’sinde safkan İngiliz atları, 320’sinde safkan Arap atları start alacak. Gazi Koşusu’nun bu yılki birincilik ikramiyesi ise 2.1 milyon lira.

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