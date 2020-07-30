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Haber Giriş: 30.07.2020 - 08:23,Son Güncelleme:

Ve Abdullah Avcı Trabzonspor'a imzayı atıyor | Son Dakika Haberleri

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Son Dakika Haberi... Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor gelecek sezon için kolları sıvadı. Bordo mavili ekibin kadro planlaması da yapıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor’un teknik patronu olması beklenen Abdullah Avcı, Kupa finalinin de geride kalmasıyla, Bordo-Mavili ekiple sözleşme imzalayacak olan tecrübeli çalıştırıcı, kadro planlaması yapıyor

Abdullah Avcı imza için geri sayımda...Yeni sezonda teknik direktörlük koltuğunu Avcı’ya emanet etmesi beklenen Bordo-Mavililer, kupa finalinin geride kalmasıyla birlikte sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Fanatik'in haberine göre; Abdullah hocanın şimdiden kolları sıvadığı ve kadro planlamasına giriştiği belirlendi. Yoğun fikstür sebebiyle sezonu erken açması gereken Trabzonspor’da sezon başı kampına geç kalmak istemeyen Avcı, çalışma programını da yönetimle birlikte yapacak.

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Son olarak Beşiktaş’ta başarısız bir dönem geçiren Abdullah Avcı, yeni sezonda Trabzonspor’u şampiyonluk potasına sokmaya çalışacak. Bu nedenle hem sahada hem de kulübede güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Abdullah hocanın ekibinde, Fatih Tekke ve Abdullah Ercan gibi camiayı çok yakından tanıyan isimlerin de yer alması bekleniyor.

Ve Abdullah Avcı Trabzonspora imzayı atıyor | Son Dakika Haberleri

 

Ve Abdullah Avcı Trabzonspora imzayı atıyor | Son Dakika Haberleri

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