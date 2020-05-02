Ve 37 gün sonra profesyonel spor başladı

Belarus Premier Ligi devam ededursun, koronavirüs nedeniyle kepenk kapayan Batı Avrupa’da 37 gün sonra ilk profesyonel spor organizasyonu Almanya’nın Hohr-Grenzhausen kasabasında gerçekleştirildi. Bir akademi sahasında 8 sporcunun katılımıyla yapılan Tennis Point Hazırlık Turnuvası’nda tüm salgın önlemleri mevcut: Tribünde seyirci, sahada top toplayıcı çocuk yok, sporcuların el sıkışması yasak, tüm kameralar ise uzaktan kumanda ile yönetiliyor. Turnuvada ünlü isimler yok. Katılanların tamamı, erkekler dünya sıralamasında 100 ila 300. basamaklar arasında yer alan ve Almanya’da yaşayan profesyonel tenisçiler. Benzer bir turnuva bu ay Serena Williams’ın antrenörü Patrick Mouratoglou’nun Fransa/ Nice’teki akademisinde de yapılacak.

Williams kardeşler futbolculara karşı

Sanal turnuvalar ünlü sporcular arasında da giderek popülerleşiyor... Örneğin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sanal Madrid Açık’ta şampiyon, İngiliz Andy Murray oldu. Kadın tenisinin başarılı isimleri Serena Williams, Venus Williams ve Naomi Osaka da yarın, hayır için gerçekleştirilecek olan bir sanal turnuvada mücadele edecek. NFL yıldızları DeAndre Hopkins ve Ryan Tannehill’in de yer alacağı ‘Stay at Home Slam’ (Evde Kal Şampiyonası) Nintendo Switch’te Mario Tennis Aces oyunu üstünden yapılacak.

Ganyan bayilerinde Kovid-19 önlemi

Kovid-19 önlemleri kapsamında, Türkiye Jokey Kulübü’nün direktifleri doğrultusunda, at yarışları yeniden başladığında bayilerin içine yarışseverlerin girişi engellenecek. Yarışseverler kupon ve para alış verişini bayilerin kapılarına monte edilen separatörlerde açılan pencereden yapacak. Koronavirüs ile mücadele sürecinde oyunlar bu şekilde oynanacak. Bayi önündeki yarışseverlerin sosyal mesafe kuralına uyması da yine bayiler tarafından sağlanacak.

İtalya futbola 'Devam' dedi

İtalya 1. Futbol Ligi’nde (Serie A) mücadele eden takımlar ve ligin yöneticileri, 2019-20 sezonunun tamamlanması konusundaki isteğini ve hükümetle iş birliğine gitmeyi oybirliğiyle onayladı. Serie A yönetimi, hükümet ve uzmanlar, ligin yeniden başlaması için uygun koşullar olup olmadığının tespiti için bir çalışma gerçekleştirecek. İngiltere Premier Lig kulüpleri de sezonun tamamlanması yönündeki görüşlerini yineledi. Premier Lig’den yapılan açıklamada, karşılaşmaların, futbolcuların ve teknik heyetlerin görüşleri de alınarak, sadece hükümetin yönlendirmesi sonucu başlayabileceği kaydedildi.

Maçlar başlasın futbolcular ölmez!

Ülkesinde 5 bini aşkın kişinin koronavirüs nedeniyle ölmesi sonrası “Ne olmuş yani, üzgünüm mucize yaratamam” diyen ve büyük tepki geçen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ilginç bir çıkışa daha imza attı. Bolsonaro “Futbol sektöründe birçok kişi karşılaşmaların tekrar başlamasına sıcak bakıyor çünkü işsizlik kulüplerin de kapılarını çalıyor. Virüse yakalanan futbolcuların ölme ihtimali düşük, çünkü fiziksel durumları iyi. Onlar sporcu” diyerek futbol maçlarının başlatılması gerektiğini dile getirdi. Bolsonaro, sağlık bakanının önümüzdeki günlerde maçların seyircisiz başlamasını önerecek bir açıklama yayınlayacağını, bununla beraber bazı futbolcuların isteksiz olabileceğini belirtti.