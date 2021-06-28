VCT ne zaman ve nereden izlenebilecek?

VCT için beklenen güne girildi. 3 etaptan oluşan VCT EMEA Challengers 3. Aşama’daki bütün maçların takvimi: ilk iki etabın ikisi de Açık ve Kapalı Elemeler ile bir Ana Etkinlik’ten oluşacak. Bunların tamamı bittikten sonra, geriye kalan takımlar, on gün sürecek EMEA Challengers Playoff’larında birbiriyle karşılaşacak.

VCT NE ZAMAN?



İlk Açık Elemeler 28 Haziran ila 30 Haziran tarihleri arasında oynanacak ve ardından 30 Haziran, 2 Temmuz arasında oynanacak Kapalı Elemeler gelecek. 2. Açık Elemeler ise 20 Temmuz, 22 Temmuz arasında oynanırken 2. Kapalı Elemeler 22 Temmuz, 24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Her bir Kapalı Eleme’nın son günündeki karşılaşmalar canlı yayınlanacak. Bunun yanı sıra Açık Elemeler boyunca turnuvaya katılan oyuncular maçlarını kendi POV’leri üzerinden canlı yayınlayabilecek. Ayrıca partner yayınlarını geri getirmek için çalışmalarımız sürüyor, daha fazla bilgi yakında paylaşılacak.

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Avrupa 1. Gün: 7 Temmuz 2. Gün: 8 Temmuz 3. Gün: 9 Temmuz Yarı Finaller: 10 Temmuz Finaller: 11 Temmuz

Türkiye 1. Gün: 6 Temmuz 2. Gün: 7 Temmuz 3. Gün: 8 Temmuz Yarı Finaller: 9 Temmuz Finaller: 10 Temmuz