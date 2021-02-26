VCT Game Changers serisi geliyor

Valorant espor sahnesinde kadınlar ve diğer cinsiyetteki oyuncular için yeni fırsatlar yaratmak, daha rahat bir oyun ortamı yaratmak için VCT Game Changers adında bir program duyurdu. Rekabetçi Valorant topluluklarının çok çeşitli ve küresel olduğunu söyleyen Riot Games, espor politikalarının da bunu yansıtması gerektiğini söyledi.

Çoğu espor sahnesinde olduğu gibi Valorant’ınki de erkek ağırlıklı ilerliyordu. Cinsiyetçilik ve toksik tutumlar çok oyunculu oyunların topluluklarında her zaman kaçınılmaz bir sorun olmuştur. Valorant da bunu göz önünde bulundurarak espor sahnesini yakından ilgilendiren bu konuya el attı. Espor organizasyonları Valorant dalında kadın ve erkekler için ayrı takımlar açabiliyordu. Örneğin Cloud9’ın Blue (mavi) olarak erkek takımı, White (beyaz) olarak ise kadın takımı bulunuyor.

Valorant 23 Şubat’ta yaptığı yeni açıklamayla bu alandaki çalışmalarını bir adım öteye taşıdı. "Kadınlara ve diğer marjinal cinsiyetlere" rekabetçi arenada kendilerini daha geniş kitlelere ifade etmek için VCT Game Changers Series başlıyor. Etkinliğin boyutlarının geçtiğimiz sene gerçekleşen Ignition Series civarında olması bekleniyor.

Valorant'ın baş yapımcısı Anna Donlon, Valorant topluluğundaki kadınlara eşit fırsatlar vermek üstünde durdu: “Oyunlarda kadın oyuncu olmak kimi zaman zorlu bir göre olabiliyor, rekabetçi durumlarda ise kimi zaman dezavantajlar doğurabiliyor. VCT Game Changers serisi, yüksek performans gösteren takımlar için büyük ödüllerin verildiği, üst düzey bir turnuva olacak.”