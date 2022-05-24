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VavaCars Karagümrük, Viviano'nun sözleşmesini uzattı

#Transfer#Karagümrük#Vivano
VavaCars Karagümrük, Vivianonun sözleşmesini uzattı

VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano’nun sözleşmesini 1 yıl uzattıklarını açıkladı.

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VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano’nun sözleşmesini 1 yıl uzattıklarını açıkladı.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan duyuruda, "2021/2022 sezonu 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu olan takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano’nun sözleşmesini 1 yıl uzattık." ifadeleri yer aldı.

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36 yaşındaki file bekçisi Sporting Lizbon kariyeri sonrası bedelsiz şekilde Karagümrük'e transfer olmuştu.

Vivano, Inter, Arsenal, Fiorentina gibi kulüplerde de forma giymişti.

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#Transfer#Karagümrük#Vivano

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