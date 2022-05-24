VavaCars Karagümrük, Viviano'nun sözleşmesini uzattı

VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano’nun sözleşmesini 1 yıl uzattıklarını açıkladı.
Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan duyuruda, "2021/2022 sezonu 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu olan takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano’nun sözleşmesini 1 yıl uzattık." ifadeleri yer aldı.
36 yaşındaki file bekçisi Sporting Lizbon kariyeri sonrası bedelsiz şekilde Karagümrük'e transfer olmuştu.
Vivano, Inter, Arsenal, Fiorentina gibi kulüplerde de forma giymişti.