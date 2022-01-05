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VavaCars Fatih Karagümrük'ten Volkan Demirel Fenerbahçe'de transfer yapacak mı? Meyer gerçeği ortaya çıktı

#Volkan Demirel#Fatih Karagümrük#Max Meyer
VavaCars Fatih Karagümrükten Volkan Demirel Fenerbahçede transfer yapacak mı Meyer gerçeği ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel'in Fenerbahçe'den Max Meyer'i transfer etmek istediği iddia edilmişti. Transfere dair gerçekler ortaya çıktı.

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Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı VavaCars Fatih Karagümrük ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdürürken, Max Meyer'in transferine dair gerçekler ortaya çıktı.

Lille forması giyen Mustafa Kapı'nın transferi için çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük'te Max Meyer için herhangi bir girişim yok.

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Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Alman orta saha oyuncusu için Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe ile bir görüşme yapmadığı ve Fatih Karagümrük böyle bir transfer hedefinin bulunmadığı öğrenildi.

VavaCars Fatih Karagümrük cephesi, çıkan haberleri Spor Arena'ya yalanlarken, transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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#Volkan Demirel#Fatih Karagümrük#Max Meyer

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