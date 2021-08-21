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Futbol
Haber Giriş: 21.08.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

VavaCars Fatih Karagümrük'ten Olimpiyat Stadı tepkisi! "Toparlanamaz hasarlar..."

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VavaCars Fatih Karagümrük'ten Olimpiyat Stadı tepkisi! "Toparlanamaz hasarlar..."

VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü, Galatasaray’ın maçlarını bir süre Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağının netleşmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

Süper Lig kulüplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak üst üste maçlar nedeniyle tepki gösterdi.

Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, özel ve resmi müsabakalar için kulübün Atatürk Olimpiyat Stadı'nı sezonluk olarak kiraladığı hatırlatıldı.

Üst üste yapılacak maçlar nedeniyle stat zemininin hasar alacağı endişesinin kaydedildiği açıklamada, "Biz hiç yokmuşuz gibi İstanbul'un rezerv sahası olarak kullanılmaması hususunu Atatürk Olimpiyat Stadı yetkililerinden bekliyoruz. Zira stadın zemininin toparlanamaz hasarlar alacağı aşikardır." ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarının sürmesinden dolayı Galatasaray, Süper Lig'de 23 Ağustos Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'u, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında ise 26 Ağustos Perşembe günü Danimarka temsilcisi Randers'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek.

VavaCars Fatih Karagümrükten Olimpiyat Stadı tepkisi Toparlanamaz hasarlar...

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