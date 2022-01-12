VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ilk transferini yaptı! Kristijan Bistrovic açıklandı

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Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde ilk transferini yaptı.

Kırmızı-siyahlı takım, CSKA Moskova forması giyen Hırvat Kristijan Bistrovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Daha önce Kasımpaşa forması da giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini duyuran Fatih Karagümrük, "Kristijan Bistrovic Karagümrük'te! 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardık. Çeşitli yaş kategorilerinde 18 kez Hırvatistan Milli Takımı forması giyen Bistrovic, CSKA Moskova'nın yanı sıra ülkemizde Kasımpaşa forması da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Kristijan Bistrovic'e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.