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VavaCars Fatih Karagümrük'te Fabio Borini ile yollar ayrıldı! Bizzat veda etti...

Güncelleme Tarihi:

#Borini#Transfer#Fenerbahçe
VavaCars Fatih Karagümrükte Fabio Borini ile yollar ayrıldı Bizzat veda etti...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 13:07

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Fabio Borini, VavaCars Fatih Karagümrük'e veda etti.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kişisel Instagram sayfasından bir paylaşımda bulunan deneyimli oyuncu, "Veda etme zamanı geldi. Birlikte geçirdiğimiz zaman için teşekkürler Karagümrük. Benim için güzel bir patlama oldu." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Ara transfer döneminin gözde ismi olan Fabio Borini'nin ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu.

İtalyan oyuncunun bu yaz transfer tahtasına da damga vurması bekleniyor.

CEYHUN KAZANCI'DAN BORINI İTİRAFI

BEŞİKTAŞ Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, önceki günlerde yaptığı açıklamada, Borini için devre arasında da teklif yaptıklarını ancak anlaşma sağlayamadıklarını söylemişti.

Kazancı, "Fabio Borini için devre arası teklifimiz olmuştu ama Fatih Karagümrük ile anlaşamamıştık. Sezon sonu serbest kalacak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in talebi olursa görüşürüz" sözlerini kullanmıştı.

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32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 19 gol attı ve 9 asist yaptı.

 

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#Borini#Transfer#Fenerbahçe

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