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VavaCars Fatih Karagümrük'te Emre Mor küllerinden doğdu! 2 İtalyan devi talip oldu...

#Emre Mor#Vavacars Fatih Karagümrük#Transfer
VavaCars Fatih Karagümrükte Emre Mor küllerinden doğdu 2 İtalyan devi talip oldu...

VavaCars Fatih Karagümrük'te bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Emre Mor'un adı, uzun bir süre sonra Avrupa ekipleriyle yeniden anılmaya başlandı.

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Sezon başında Celta Vigo'nun VavaCars Fatih Karagümrük'e kiraladığı Emre Mor, Türkiye'de gösterdiği performansla adını yeniden Avrupa takımlarının gündemine dahil etmeyi başardı.

Özellikle teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in gelmesinin ardından performansında ciddi bir artış yakalayan 24 yaşındaki milli futbolcu, çıktığı 27 maçta 6 gol atıp 4 asist yapmıştı.

Takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Emre Mor için İtalyan basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Milli futbolcu için Fiorentina ve Atalanta'nın devreye girdiği ve Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına Emre Mor için scoutlar göndereceği kaydedildi. İki takımın da bir süredir 24 yaşındaki futbolcuyu izlediği ve ligin son maçlarını yakından takip edip son kararlarını verecekleri ifade edildi.

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Celta Vigo ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor daha önce; Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos gibi takımların formasını giymişti.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK BAŞKANI SÜLEYMAN HURMA, EMRE MOR'DAN BEKLENTİSİNİ SPOR ARENA'YA ANLATMIŞTI...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emre Mor#Vavacars Fatih Karagümrük#Transfer

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