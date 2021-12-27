VavaCars Fatih Karagümrük'te ayrılık açıklandı!

VavaCars Fatih Karagümrük, Vegar Hedenstad'ın Norveç ekibi Valerenga'ya transfer olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada başarılı futbolcunun ocak ayı ortasında takımdan ayrılarak yeni takımına dahil olacağı belirtildi.
İşte VavaCars Fatih Karagümrük'ün açıklaması;
Geçtiğimiz sezon devre arasında kadromuza kattığımız Vegar Hedenstad’ın Valerenga kulübüne transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Ocak ayı ortasında kulübümüzden ayrılacak olan oyuncumuza takımımıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz.