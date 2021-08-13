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GeriFutbol VavaCars Fatih Karagümrük yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.08.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

VavaCars Fatih Karagümrük yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek

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VavaCars Fatih Karagümrük yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın Gaziantep'i konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yola devam eden Fatih Karagümrük, ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İstanbul temsilcisi, 2021-2022 sezonu öncesi Faslı stoper Medhi Benatia ve Nijeryalı forvet Ahmed Musa'nın da aralarında bulunduğu birçok oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.

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