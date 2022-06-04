VavaCars Fatih Karagümrük için Andrea Pirlo iddiası!

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Volkan Demirel'in ayrılığının ardından VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör arayışı devam ediyor.

VEDA ETMİŞTİ

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Volkan Demirel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurma’ın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaslarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum.

SEBEP GÖRÜŞ AYRILIKLARIYDI

Ayrılık kararının arkasında son iki ayda taraflar arasında ortaya çıkan görüş ayrılıklarının bulunduğu öğrenildi.

Yönetim kanadında ayrılık görüşü 29. haftada Hatay deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası ağırlık kazandı.

ANDREA PIRLO İLE GÖRÜŞME

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İtalya basınında yer alan habere göre; Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo'yla görüşüyor.

43 yaşındaki teknik adam, 2020-2021 sezonunda Juventus'ta çalışmış ve geçen yılı boş geçirmişti.