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VavaCars Fatih Karagümrük Demir Grup Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Vavacars Fatih Karagümrük Demir Grup Sivasspor#Fatih Karagümrük Maçı
VavaCars Fatih Karagümrük Demir Grup Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda

Vavacars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı hafta maçında deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivasspor'da kart cezalısı Mustapha Yatabare ile sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad ve Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, VavaCars Fatih Karagümrük Demir Grup Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki karşılaşmalardan biri de VavaCars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor arasında yaşanacak. Bugün oynanacak olan maçla birlikte 6. defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki karşlaşmalarda 5 maçtan 4’ünü Sivasspor kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı.

Vavacars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor bugün saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge görev yapacak. Karşılaşma, beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Fatih Karagümrük - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Luckassen, Zukanovic, Caner, Biglia, Toure, Bistrovic, Borini, Emre, Karamoh

Sivasspor: Muammer, Erdoğan, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Kerem, Fajr, Henrique, Gradel, Kayode

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#Süper Lig#Vavacars Fatih Karagümrük Demir Grup Sivasspor#Fatih Karagümrük Maçı

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