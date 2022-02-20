VavaCars Fatih Karagümrük Demir Grup Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki karşılaşmalardan biri de VavaCars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor arasında yaşanacak. Bugün oynanacak olan maçla birlikte 6. defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki karşlaşmalarda 5 maçtan 4’ünü Sivasspor kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı.

Vavacars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor bugün saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge görev yapacak. Karşılaşma, beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Fatih Karagümrük - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Luckassen, Zukanovic, Caner, Biglia, Toure, Bistrovic, Borini, Emre, Karamoh

Sivasspor: Muammer, Erdoğan, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Kerem, Fajr, Henrique, Gradel, Kayode