VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demirel'i çılgına çeviren olay! Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...

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Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, maçta yaşanan bir pozisyon sonrası sahada adeta çılgına döndü.

Bir önceki hafta Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'e karşı 6 futbolcusundan faydalanamadı. Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçının ardından alt baldır adalesinde ağrı hisseden Welinton, siyah-beyazlı ekibin gerçekleştirdiği son antrenmanda ayağına darbe alan Emirhan İlkhan ve karşılaşma öncesinde arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson’ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Mert Günok, Umut Meraş ve Kevin N’Koudou, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

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Fatih Karagümrük de Beşiktaş karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. İstanbul ekibinde cezalı olan Ervin Zukanovic ve Lucas Biglia, sakatlıkları süren Kerim Frei ve Derrick Luckassen ile birlikte Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan Ahmed Musa, Beşiktaş karşısında forma giymedi. Kırmızı-siyahlı ekipte ayrıca Yannis Salibur da Beşiktaş maçının kadrosunda kendine yer bulamadı.

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VOLKAN DEMİREL ÇILGINA DÖNDÜ

Müsabakanın 28. dakikasında Fatih Karagümrük, Emre Mor'la atağa kalkmak istedi ancak Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz geçit vermedi.

Rıdvan'ın müdahalesinde top taça çıkarken yardımcı hakem taç atışını Beşiktaş'a verdi.

Yardımcı hakemle aynı görüşte olmayan Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel ise bu karara çok sinirlenirken sert bir şekilde itirazda bulundu.

Yardımcısı tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Demirel, hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

BATSHUAYI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, VavaCars Fatih Karagümrük filelerini de havalandırmayı başardı.

Opta verilerine göre Batshuayi, Mayıs 2017'den (Chelsea formasıyla) bu yana ilk kez üst üste üç lig maçında gol atmış oldu.

Belçikalı forvet, VavaCars Fatih Karagümrük'ten önce Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK filelerini havalandırmıştı.

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TEIXEIRA LİGDE 7 MAÇ SONRA KADRODA

Giresunspor maçının ardından yaşadığı sakatlık sonrasında Kasımpaşa, Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen yıldız oyuncu, daha sonra sakatlığını atlatıp Antalyaspor ile Katar’da oynanan Süper Kupa Finali’nde forma giymişti.

Ancak Türkiye’ye döndükten sonra hastalanan Alex Teixeira, bu nedenle Çaykur Rizespor ve Gaziantep maçlarında da takımını yalnız bırakmıştı. Brezilyalı futbolcu, Karagümrük maçında ise kadrodaki yerini aldı.