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VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçına Volkan Demirel ve Caner Erkin damgası! Çıkarken söyledikleri duyuldu...

#Volkan Demirel#Caner Erkin#Beşiktaş
VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçına Volkan Demirel ve Caner Erkin damgası Çıkarken söyledikleri duyuldu...

Beşiktaş'ın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olduğu mücadelede ev sahibi ekibin teknik direktörü Volkan Demirel, bir pozisyon sonrası adeta çılgına döndü. Maçın son anlarında da hakeme tepki gösteren genç teknik adam kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Öte yandan Caner Erkin ise oyundan alınmasına tepki gösterirken o sözler ekranlara yansıdı.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren mücadeleye teknik direktör Volkan Demirel ve deneyimli sol bek Caner Erkin damga vurdu.

Geçtiğimiz hafta sahasında Gaziantep FK'yı mağlup eden siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'e karşı da aynı tarifeyi uyguladı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 39. dakikada Michy Batshuayi penaltıdan kaydetti.

Siyah-beyazlı takım, aldığı galibiyetle deplasmanda 8 maç sonra 3 puan almış oldu. Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 35'e yükseltti. VavaCars Fatih Karagümrük ise 30 puanda kaldı.

VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçına Volkan Demirel ve Caner Erkin damgası Çıkarken söyledikleri duyuldu...

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VOLKAN DEMİREL ÇILGINA DÖNDÜ

Müsabakanın 28. dakikasında Vavacars Fatih Karagümrük, Emre Mor ile atağa kalkmak istedi ancak Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz, rakibine geçit vermedi. Rıdvan Yılmaz'ın müdahalesinde top taça çıkarken yardımcı hakem taç atışını Beşiktaş'a lehine verdi.

Yardımcı hakemle aynı görüşte olmayan Vavacars Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel ise bu karara çok sinirlenirken sert bir şekilde itirazda bulundu. Yardımcısı tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Demirel, hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

KIRMIZI KARTLA ATILDI

Mücadelenin son anlarında VavaCars Fatih Karagümrük baskısını sürdürürken Volkan Demirel, bir korner pozisyonu sonrası hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Genç teknik adam, itirazları sonrası önce ikinci sarı kart ardından da kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçına Volkan Demirel ve Caner Erkin damgası Çıkarken söyledikleri duyuldu...

CANER ERKİN: HOCAM NİYE DEĞİŞTİRİYORSUN YA!

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona ererken son anlarda oyundan alınan Caner Erkin kararı beğenmedi.

Karşılaşmanın 89. dakikasıda Volkan Demirel, Caner Erkin'in yerine Alparslan Erdem'i oyunu sürerken bu kararı beğenmeyen tecrübeli futbolcu, "Hocam niye değiştiriyorsun ya!" sözleriyle serzenişte bulundu.

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YAPTIĞI HATA PENALTIYA SEBEBİYET VERDİ

Caner Erkin, Beşiktaş karşısında 37. dakikasında penaltıya sebebiyet verirken topun başına geçen Michy Batshuayi atışı gole çevirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca siyah beyazlı ekip, bu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçına Volkan Demirel ve Caner Erkin damgası Çıkarken söyledikleri duyuldu...

PENALTI POZİSYONU NASIL OLDU?

Kronometreler 37'yi gösterdiğinde Vavacars Fatih Karagümrük'ün deneyimli sol beki Caner Erkin, rakip Beşiktaş'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa eliyle müdahale etti ve penaltıya sebebiyet verdi.

 

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#Volkan Demirel#Caner Erkin#Beşiktaş

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