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Canlı Anlatım: Fatih Karagümrük Beşiktaş Maçı

#Vavacars Fatih Karagümrük-Beşiktaş Maçı#Süper Lig
Canlı Anlatım: Fatih Karagümrük Beşiktaş Maçı

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

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Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor...

FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 0 BEŞİKTAŞ

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Balkovec, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Rıdvan, Necip, Vida, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Ghezzal, Batshuayi

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş, 32 puanla 7. sırada bulunuyor. VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 30 puanla 11. sırada kendine yer buluyor.

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BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacakları mücadelede, Welinton Souza, Emirhan İlkhan ve Atiba Hutchinson'ın sakatlıkları nedeniyle yer alamayacaklarını açıkladı.

Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Siyah-beyazlılarımızın Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçın ardından alt baldır adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Welinton Souza, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, alt baldır adalesinde (soleus) kısmi yırtık ve kanama saptanan oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Ekibimizin dün gerçekleştirdiği çalışma sırasında ayağına aldığı darbe nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın yapılan değerlendirmesinde, ayak bölgesinde kontüzyon ve ezilme yaralanması tespit edilmiş olup sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde, uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Atiba Hutchinson'a sağlık ekibimiz tarafından risk analizi değerlendirmesi yapılmış, oyuncumuz yüksek riskli değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmamıştır."

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