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VavaCars Fatih Karagümrük 5 - 4 İttifak Holding Konyaspor (Maç özeti ve goller)

#Karagümrük#Konyaspor#Ziraat Türkiye Kupası
VavaCars Fatih Karagümrük 5 - 4 İttifak Holding Konyaspor (Maç özeti ve goller)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Konyaspor'u konuk etti. 9 golün atıldığı maçta Fatih Karagümrük, rakibini uzatmalarda 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Karagümrük - Konyaspor maçından öne çıkan fotoğraflarKaragümrük - Konyaspor maçından öne çıkan fotoğraflar
Karagümrük - Konyaspor maçından öne çıkan fotoğraflar

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

Adeta gol düellosu yaşanan ve normal süresi 4-4 sona eren maçta ev sahibi ekip, Emre Mor'un golüyle sahadan 5-4 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

VavaCars Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Levent Münir, 28. dakikada Ahmed Musa, 67 ve 80. dakikalarda Borini ve 99. dakikada Emre Mor kaydetti.

Konyaspor'un; 11 ve 21. dakikada penaltıdan Ahmed Hassan, 60. dakikada Amilton ve 88. dakikada Musa'nın ayağından bulduğu goller çeyrek final için yeterli olmadı.

Fatih Karagümrük böylece, tarihinde ilk kez kupada çeyrek finale yükselmiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Bistrovic’in pasında topla buluşan Levent Mercan, soldan ceza sahasına girerek 2 rakibinden sıyrılıp uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 1-0
11. dakikada Bytyqi’nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortada müsait pozisyondaki Anicic kafayı vurdu. Viviano bu pozisyonda gole izin vermezken dönen topu Ahmed Hassan tamamladı ve skora eşitlik getirdi. 1-1
19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan, Biglia’nın müdahalesi sonrasında yerde kalırken Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
21. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ahmed Hassan, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-2
28. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Jimmy Durmaz’da kaldı. Bu futbolcu soldan son çizgiye inip arka direkteki Ahmed Musa’ya çıkardı. Ahmed Musa’nın ilk vuruşunda top üst direkten dönerken, Nijeryalı oyuncu kafayla tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 2-2

İKİNCİ YARI

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46. dakikada Jimmy Durmaz’ın pasında topla buluşan Bistrovic, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.
60. dakikada sağ kanatta topla buluşan Michalak, ceza sahası içine hareketlenen Amilton’u gördü. Savunmanın arasından iyi yükselen bu futbolcunun kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-3
67. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, 3 rakibinden sıyrılıp topu rakip ceza sahasına kadar getirdi ve müsait durumdaki Borini’ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı düzgün vuruşla top fileleri havalandırdı. 3-3
79. dakikada sağdan son çizgiye inen Borini’nin ortasında kaleci Eray’dan dönen top Karamoh’un önünde kaldı. Bu futbolcu, Guilherme’nin müdahalesiyle yerde kalınca, Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
80. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Borini, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçiren isim oldu. 4-3
87. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Guilherme ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Musa Çağıran’ın kafa vuruşunda oyuna yeniden eşitlik geldi. 4-4
101. dakikada orta sahada topla buluşan Toure, Bistrovic’i gördü. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Emre Mor’a topu aktardı. Genç oyuncu bekletmeden çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 5-4

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Karagümrük: Viviano x, Biraschi x (Serhat Ahmetoğlu dk. 55 xx), Burak xx, Caner xx, Jimmy Durmaz xxx (Emre Mor dk. 65 xxx), Biglia xxx, Ahmed Musa xxx (Borini dk. 65 xxx), Levent Mercan xxx (Toure dk. 65 xxx), Bistrovic xxx, Balkovec xx (Salibur dk. 91 x), Karamoh xxx (Zukanovic dk. 86 x)
İH Konyaspor: Eray x, Barış Yardımcı xx (Uğurcan dk. 99 x), Adil xx, Anicic xx, Alberk xx (Guilherme dk. 78 x), Oğulcan xx, Amilton xxx, Çekici xx (Musa Çağıran dk. 78 xxx), Mpoku xx (Hadziahmetovic dk. 59 xx), Bytyqi xx (Michalak dk. 59 xx), Ahmed Hassan xxx (Rahmanovic dk. 59 xx)
Goller: Levent Mercan (dk. 7), Ahmet Musa (dk. 28), Borini (dk. 67 ve dk. 80 pen.), Emre Mor (dk. 101) (Karagümrük), Ahmed Hassan (dk. 11 ve dk. 21 pen.), Amilton (dk. 60), Musa Çağıran (dk. 87) (İH Konyaspor)
Sarı kartlar: Biglia, Emre Mor (Karagümrük), Oğulcan (İH Konyaspor)

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#Karagümrük#Konyaspor#Ziraat Türkiye Kupası

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