VavaCars Fatih Karagümrük 4 - 0 Adana Demirspor (Maç özeti)

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Süper Lig'in 4. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Teknik Direktör Samet Aybaba'yla yollarını ayırıp yerine Vincenzo Montella'yı getiren Adana Demirspor'da değişiklik sahada etkisini gösteremedi ve Akdeniz ekibi mücadeleyi 4-0 kaybetti.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri; 14 ve 21. dakikalarda Pesic, 58. dakikada Bertolacci ve 79. dakikada Karamoh kaydetti.

Bu sonuçla Karagümrük, puanını 7'ye yükseltti. Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Biglia'nın derinleme pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pesic, ceza sahasında kaleci Muric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

21. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Soldan yapılan ortada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tunay Torun, penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Pesic'i gördü. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş filelere yolladı: 2-0.

36. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Assombalonga'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Viviano topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Topu eliyle oyuna sokmaya çalışan kaleci Muric'in hatası sonucunda sağ çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Kerim Frei, pasını Pesic'e aktardı. Bu oyuncu topu bekletmeden Erhun Öztümer ile buluşturdu. Erhun'un penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

58. dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Bertolacci'nin ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta top ağlarla buluştu: 3-0.

79. dakikada ev sahibi takım 4. golü buldu. Erhun Öztümer'in savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Karamoh, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Altan

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen (Dk. 46 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 69 Balkovec), Biglia, Bertolacci (Dk. 74 Efe Tatlı), Erhun Öztümer, Tunay Torun (Dk. 81 Levent Mercan), Kerim Frei (Dk. 69 Karamoh), Pesic

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak (Dk. 46 Yunus Akgün), Stambouli (Dk. 60 Sinan Kurt), Lucas Castro (Dk. 60 Gökhan İnler), Vargas (Dk. 46 Rassoul), Assombalonga, Belhanda, Balotelli

Goller: Dk. 14 ve 21 Pesic, Dk. 58 Bertolacci, Dk. 79 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 75 Gökhan İnler, Dk. 84 Svensson (Adana Demirspor)