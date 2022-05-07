VavaCars Fatih Karagümrük 3-1 Göztepe (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geldi.

İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 3-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi takım 31. dakikada Borini ile öne geçerken 47. dakikada Baku'nun golüyle skora denge geldi.

Karagümrük, 51. dakikada Emre Mor ve 64. dakikada Burak ile bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ligde 5 maçtır kaybetmeyen Karagümrük, puanını 56'ya çıkardı. Küme düşmesi kesinleşen Göztepe ise 28 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin son çizgiye inip ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde bomboş pozisyonda yükselen Pesic’in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

27. dakikada Caner’in soldan ceza sahası dışına yerden gönderdiği ortada Pesic penaltı noktası üzerine çevirdi. Bu noktada topla buluşan Ahmed Musa’nın yerden vuruşunda kaleci Arda meşin yuvarlağa sahip oldu.

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31. dakikada Caner Erkin’in soldan ortasında kafalardan seken top son olarak ceza sahası dışı sol çaprazındaki Borini’de kaldı. Bu futbolcu dönerek direkt aşırtma bir vuruş gönderdi ve takımını öne geçirdi. 1-0

47. dakikada orta sahada topu kapan Halil, savunmanın arkasına sarkan Baku’yu gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

51. dakikada Birashi’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Emre, 2 oyuncudan sıyrılıp ceza sahası önüne geldi ve uzak köşeye çok sert bir şut çıkarıp topu ağlara gönderdi. 2-1

64. dakikada ceza sahası içi sağ çizgisinde kazanılan en direkt vuruşta Caner Erkin arka direğe ortaladı. Kerim’den seken topu Burak kafayla tamamladı. Kaleci Arda müdahale etse de, Hakem Mustafa Kürşad Filiz, topun çizgiyi geçtiğini belirtti. 3-1

65. dakikada ceza sahası dışında topu alan Jimmy Durmaz, süratle sol çaprazdan ceza sahasın girip kale önüne çıkardı. Bu noktada Atakan ters bir vuruş yaptı ancak top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

İLK 11'LER



VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Biglia, Ahmed Musa, Emre Mor, Jimmy, Borini, Luckassen, Pesic, Burak, Caner.

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Göztepe: Arda, Kerim, Dino, Marko, Berkan, Atakan, Yalçın, Baku, Halil, Tijanic, Di Santo.