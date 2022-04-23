VavaCars Fatih Karagümrük 2-1 GZT Giresunspor (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Giresunspor 48. dakikada Chiquinho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük 52. dakkada Pesic'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. 65. dakikada sahneye çıkan Jimmy Durmaz takımının galibiyet golünü attı.

Jimmy Durmaz 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından VavaCars Fatih Karagümrük puanını 50'ye çıkardı. GZT Giresunspor ise 40 puanda kaldı.

PESIC, FATİH KARAGÜMRÜK TARİHİNE GEÇTİ

Bu sezon 14. golünü atan Aleksandar Pesic, Fatih Karagümrük formasıyla bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını tek başına eline geçirdi. Pesic rekoru 13 gollü Kadri Aytaç (1959/60) ile paylaşıyordu.

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VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 2-1 GZT GİRESUNSPOR

GOL: 48' Chiquinho (P), 52' Pesic (P), 65' Jimmy Durmaz

KIRMIZI KART: 77' Jimmy Durmaz



İlk yarı sonucu: 0-0

Maçtan dakikalar: (İlk yarı)



13. dakikada Serginho’nun pasıyla topla buluşan Traore, önünü boşaltarak ceza sahası dışından yerden vurdu ancak bu pozisyonda kaleci Viviano yatarak topa sahip oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



47. dakikada ceza sahası içinde Biglia’nın, Chiquinho’ya yaptığı müdahale sonrasında maçın hakemi Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada topun başına Chiquinho meşin yuvarlağı kaleci Viviano’nun solundan ağlara gönderdi. 0-1

51. dakikada sağ kanattan Davide Biraschi’nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Alexis Perez’in, Borini’ye yaptığı faul sonrasında maçın hakemi Erkan Özdamar penaltı verdi.

52. dakikada topun başına geçen Pesic, panenka vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

57. dakikada Emre Mor’un pasında topu alan Pesic’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

65. dakikada orta sahadan ara pasında defansın arkasına sarkan Jimmy Durmaz top kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

77. dakikada Karagümrük yarı sahasında Jimmy Durmaz, Alexis Perez’e faul yaptı. Pozisyonun devamında Jimmy’nin Perez ile diyaloğu sonrası hakem Erkan Özdamar Jimmy Durmaz’a direkt kırmızı kart gösterdi.

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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Abdullah Bora Özkara xx, Hakan Karabalcık xx

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Davide Biraschi xx, Burak Bekaroğlu xx, Derrick Luckassen xx, Caner Erkin xx, Lucas Biglia xx, Emre Mor xx (Toure dk. 82 ?), Kristijan Bistrovic x (Fabio Borini dk. 46 x), Levent Mercan x (Adnan Uğur dk. 46 x), Yann Karamoh x (Jimmy Durmaz dk. 46 xx), Aleksandar Pesic xx (Ahmed Musa dk. 87 ?)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Samed Onur, Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Giresunspor: Okan Kocuk xx, Hayrullah Bilazer xx, Sergen Piçinciol xx, Alexis Perez xx, Aziz Behich xx, Hamidou Traore xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 68 x), Flavio x, Suleymanov x (Diabate dk. 68 x), Chiquinho x, Serginho x (Ibrahima Balde dk. 87 ?), Umut Nayir x

Yedekler: Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Zeki Yavru, Anıl Çınar, Emre Taşdemir, Furkan Kütük, Fatih Yılmaz

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Pesin (dk. 52 pen.), Jimmy Durmaz (dk. 65) (Fatih Karagümrük), Chiquinho (dk. 48 pen.) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Jimmy Durmaz (dk. 77) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük)