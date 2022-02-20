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VavaCars Fatih Karagümrük 1 - 0 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti ve goller)

#Süper Lig#Sivasspor#Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük 1 - 0 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti ve goller)

Süper Lig 26. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Maçta kazanan taraf, 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

VavaCars Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor maçından fotoğraflarVavaCars Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor maçından fotoğraflar
VavaCars Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor maçından fotoğraflar

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Süper Lig'in 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip, son 3 maçta 2. galibiyetini elde etti.

VavaCars Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü, 68. dakikada penaltıdan Fabio Borini kaydetti.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük, puanını 36'ya yükseltti. Sivasspor ise 34 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada çalımlarla ilerleyen Emre Mor’un ceza yayı önünden sert şutu üst direğe çarpıp gol çizgisi üzerinde sektikten sonra oyun alanına döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.
16. dakikada Ahmed Musa’nın ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören pozisyondan yaptığı vuruşta topu kaleci Muammer yatarak kontrol etti.
26. dakikada Gradel’in sol kanattan son çizgiye inip yerden ceza alanına çevirdiği ortaya Henrique’nin kale sahasından yaptığı vuruş üst direkten döndü.

 

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#Süper Lig#Sivasspor#Fatih Karagümrük

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