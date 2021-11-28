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VavaCars Fatih Karagümrük 0-2 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

#Fatih Karagümrük#Trabzonspor#Süper Lig
VavaCars Fatih Karagümrük 0-2 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 7 maça çıkararak zirvedekini yerini sağlamlaştırdı.

Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflarFatih Karagümrük-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar

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Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Djaniny'nin penaltı golüyle öne geçen bordo-mavililer, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye Abdülkadir Ömür çıktı ve skoru belirleyen golü attı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 7 maça çıkaran Trabzonspor'un puanı 36 oldu ve en yakın rakibine 10 puan fark attı. Karagümrük ise 22 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Hamsik'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Djaniny, Luckassen'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirirken, VAR'dan gelen uyarı sonrası tekrardan izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
16'ncı dakikada Djaniny'nin kullandığı penaltıyı kaleci Viviano kurtardı. Viviano penaltı vuruşu yapıldığı esnada kale çizgisinde olmaması nedeniyle Cüneyt Çakır penaltıyı tekrarlattı.
17'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Penaltı vuruşunda tekrar topun başına geçen Djaniny, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
30'uncu dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Caner pasını Adnan'a verdi. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gelen bir noktadan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.
31'inci dakikada Karagümrük savunmasının yaptığı hatada topu önünde bulan Nwakaeme'nin ceza sahası yayının hemen solundan sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
45+1'inci dakikada Trabzon çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Hamsik'in uzun pasıyla ceza sahası arkasına hareketlenen Djaniny, pasını müsait pozisyondaki Nwakaeme'ye çıkardı. Bu oyuncunun kale direğine yakın bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

İKİNCİ YARI

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49'uncu dakikada Karagümrük etkili geldi. Caner'in sol kanattan attığı uzun topta ceza sahası arkasına sarkan Emre Mor'un ceza sahası içerisine girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
52'nci dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında sol kanattan topla hareketlenen Abdülkadir Ömür, pasını ceza sahası içerisindeki Djaniny'e verdi. Bu oyuncu pasını sol çaprazdaki Cornelius'a çıkarmaya çalıştı. Savunmanın araya girdiği topu önünde bulan Abdülkadir'in müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
62'nci dakikada Trabzonspor farkı 2ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Nwakaeme, pasını ceza sahası yayı üzerindeki Abdülkadir Ömür'e verdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Serhat Ahmetoğlu (Dk. 64 Tunay Torun), Luckassen, Balkovec, Caner Erkin (Dk. 84 Baniya), Adnan Uğur (Dk. 72 Arveladze), Jimmy Durmaz, Bertolacci, Karamoh (Dk. 72 Musa), Emre Mor (Dk. 72 Salibur), Pesic
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Dorukhan Toköz, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen (Dk. 73 Denswil), Siopis, Hamsik (Dk. 82 Abdulkadir Parmak), Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Yusuf Sarı), Nwakaeme (Dk. 82 Serkan Asan), Djaniny (Dk. 60 Berat Özdemir), Cornelius
GOLLER: Dk. 17 Djaniny (P), Dk. 62 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük), Abdülkadir Ömür, Edgar Ie (Trabzonspor)

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#Fatih Karagümrük#Trabzonspor#Süper Lig

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