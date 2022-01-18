VavaCars Fatih Karagümrük 0 - 1 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)

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Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Geçtiğimiz hafta sahasında Gaziantep FK'yı mağlup eden siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'e karşı da aynı tarifeyi uyguladı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 39. dakikada Michy Batshuayi penaltıdan kaydetti.

Siyah-beyazlı takım, aldığı galibiyetle deplasmanda 8 maç sonra 3 puan almış oldu.

Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 35'e yükseltti. VavaCars Fatih Karagümrük ise 30 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

35. dakikada Ghezzal’ın pasında ceza saha dışı sol çaprazında topu önünde bulan Pjanic’in gelişine vuruşunu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.

37. dakikada Ghezzal’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Caner Erkin, ceza alanında meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken elle müdahale edince hakem Halil Umur Meler penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Batshuayi, topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1