VavaCars Fatih Karagümrük 0-0 Altay (Maçın özeti)

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VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 28. haftasında Altay'ı konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Altay, 42. dakikada Naderi'nin gördüğü kırmızı kartla karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Karagümrük'ün puanı 40, Altay'ın ise 26 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada uzun topu kontrol eden Emre Mor, ceza sahası dışı sol çaprazından şutu direğin dibinden dışarı çıktı.

40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Emre Mor’un şutunu kaleci Lis yumruklayarak uzaklaştırdı.

42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Emre Mor, Naderi ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka pozisyonu faul olarak değerlendirirken, Naderi’ye ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek oyundan attı.



57. dakikada Karagümrük Caner Erkin ile gole yaklaştı. Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin’in köşeye giden şutunu kaleci Lis son anda kornere çeldi.



90+6. dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında, Emre Mor çizgiye kadar inip içeri çevirdi. Karamoh’un vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.



Karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

İLK 11'LER

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VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Bistrovic, Biglia, Münir Levent, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa

Altay: Lis, Cebrail, Björkander, Murat, Naderi, Poko, Pinares, Martin Rodriguez, Kappel, Thaciano, Deniz Kadah