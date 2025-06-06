Vasilije Micic, Fenerbahçe'ye! Anlaşma yakın

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Fenerbahçe Beko, yaz döneminde ses getirecek transferini yapmaya hazırlanıyor.

2021 EuroLeague MVP'si ve 2 kez EuroLeague Final FOur MVP'si seçilen Vasilije Micic'i kadrosuna katıyor.

2018-2023 arası Anadolu Efes forması giyen ve 2021 ile 2022'de EuroLeague şampiyonluğunun mimarı olan Vasilije Mcic, 2023'ten beri süren NBA macerasını bitirerek Fenerbahçe Beko formasıyla Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

İspanyol basketbol muhabiri Chema de Lucas'ın haberine göre Micic, Fenerbahçe Beko ile anlaşma sağladı.

Micic'in, Phoenix Suns ile sözleşmesi bu ay içerisinde sona erecek.

3 YILLIK SÖZLEŞME

İtalyan gazeteci Matteo Andreani ise hem Fenerbahçe'nin hem de Olympiakos'un 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini ancak Fenerbahçe'nin daha büyük bir teklif yaptığını ve transferde mutlu sona artık çok yakın olduğunu belirtti.

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12 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

Fenerbahçe Beko'nun Vasilije Micic'e sunduğu teklifin 3 yıl ve toplam 12 milyon dolar olduğu, Olympiakos'un teklifinin ise daha düşük olduğu yazıldı.