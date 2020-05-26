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GeriFutbol Vasilije Micic: Ergin Ataman'la aramızda hiçbir anlaşmazlık yok
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Futbol
Haber Giriş: 26.05.2020 - 13:50,Son Güncelleme:

Vasilije Micic: Ergin Ataman'la aramızda hiçbir anlaşmazlık yok

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Vasilije Micic: Ergin Ataman'la aramızda hiçbir anlaşmazlık yok
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Vasilije Micic, başantrenör Ergin Ataman ile aralarında hiçbir anlaşmazlık olmadığını söyledi.

Micic, Sırbistan'da bir gazetede yayımlanan röportajda sözlerinin farklı yansıtıldığını belirterek, "Başantrenörümüz Ergin Ataman ile aramda hiçbir anlaşmazlık bulunmamaktadır. Üstelik çok iyi bir ilişkimiz var. Son olarak çevirmenler ile medya arasındaki iletişimsizlik sebebiyle Ergin Ataman ve benimle ilgili çıkan haberlerin yanlış olduğunu bir kez daha belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

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