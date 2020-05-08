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GeriBasketbol Vasilije Micic açıkladı: "Anadolu Efes'te kalırım ya da NBA'e giderim"
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Basketbol
Haber Giriş: 08.05.2020 - 23:01,Son Güncelleme:

Vasilije Micic açıkladı: "Anadolu Efes'te kalırım ya da NBA'e giderim"

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Vasilije Micic açıkladı: "Anadolu Efes'te kalırım ya da NBA'e giderim"
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Anadolu Efes'ın Sırp yıldızı Vasilije Micic, kariyer planları hakkında konuştu.

Anadolu Efes'in oyun kurucusu Vasilije Micic, Avrupa'da Anadolu Efes'ten başka bir takımda oynamak istemediğini söyledi.

Micic, "Önümüzdeki sezon ya Anadolu Efes'te kalırım ya da NBA'e giderim. Üçüncü bir seçenek yok" şeklinde konuştu.

Vasilije Micic'in hakları, 2014 NBA draftından beri Philadelphia 76ers'ta bulunuyor.

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