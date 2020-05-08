Vasilije Micic açıkladı: "Anadolu Efes'te kalırım ya da NBA'e giderim"

Anadolu Efes'in oyun kurucusu Vasilije Micic, Avrupa'da Anadolu Efes'ten başka bir takımda oynamak istemediğini söyledi.

Micic, "Önümüzdeki sezon ya Anadolu Efes'te kalırım ya da NBA'e giderim. Üçüncü bir seçenek yok" şeklinde konuştu.

Vasilije Micic'in hakları, 2014 NBA draftından beri Philadelphia 76ers'ta bulunuyor.