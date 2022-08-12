'VAR'lı 1. Lig'de perde Altay-Samsun ile açılıyor!

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Spor Toto 1. Lig’de 2022-2023 sezonu bugün başlayacak. Sezonun açılış maçında Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda saat 21.00’de Yılport Samsunspor’u konuk edecek. Geçen sezon olduğu gibi 19 takımın mücadele edeceği 1. Lig’de Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanacak.

PLAY-OFF DEĞİŞTİ

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig’e yükseleceği organizasyonda, takip eden 5 ekip Süper Lig’e yükselen son takım olmak için mücadele edecek.

Normal sezonu 3. bitiren takım direkt playoff finaline kalacak. 4, 5, 6 ve 7. sırada yer alan ekipler ise, tek maç eleme usulüne göre birbirleriyle karşılaşacak. Rakiplerini yenenler, çift maç eleme usulüyle karşılaşacak ve üstünlük kuran ekip finale adını yazdıracak. Ligde son 4 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig’e düşecek.

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