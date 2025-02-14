×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

VAR'ın çağırmadığı 46 pozisyonun da kayıtları açıklansın!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#TFF#Fenerbahçe
VARın çağırmadığı 46 pozisyonun da kayıtları açıklansın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 07:00

Galatasaray'dan Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrı!

Haberin Devamı

Galatasaray, Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF), daha önce açıklanmayan 46 pozisyonun VAR kayıtlarının açıklanması için başvuru yaptı.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, “TFF, Galatasaray-Adana Demirspor maçının 11. dakikasında yaşanan pozisyona ilişkin ham VAR kayıtlarını paylaşmıştır. Bu durum karşısında, tarafsız davranma yükümlülüğü bulunan TFF’nin, 2024-25 sezonunda VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği 46 pozisyona ilişkin ham VAR kayıtlarını da futbol kamuoyuyla paylaşması elzemdir."

Gözden KaçmasınFernando Muslera, o soru sonrası röportajı terk etti Bırakmamı mı istiyorsunuzFernando Muslera, o soru sonrası röportajı terk etti! 'Bırakmamı mı istiyorsunuz!'Haberi görüntüle

Galatasaray’ın, TFF’ye yaptığı başvuruda yer alan pozisyonlardan 13 maçın Fenerbahçe ile alakalı olması dikkat çekti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#TFF#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!