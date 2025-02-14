VAR'ın çağırmadığı 46 pozisyonun da kayıtları açıklansın!

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Galatasaray, Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF), daha önce açıklanmayan 46 pozisyonun VAR kayıtlarının açıklanması için başvuru yaptı.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, “TFF, Galatasaray-Adana Demirspor maçının 11. dakikasında yaşanan pozisyona ilişkin ham VAR kayıtlarını paylaşmıştır. Bu durum karşısında, tarafsız davranma yükümlülüğü bulunan TFF’nin, 2024-25 sezonunda VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği 46 pozisyona ilişkin ham VAR kayıtlarını da futbol kamuoyuyla paylaşması elzemdir."

Galatasaray’ın, TFF’ye yaptığı başvuruda yer alan pozisyonlardan 13 maçın Fenerbahçe ile alakalı olması dikkat çekti.