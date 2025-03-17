VAR’dan dönen golle 8’de 8 yaptı… 1553 oranla 259.299 TL kazandı!

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Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir, canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 500 TL kazanma şansı da sunuyor.

Önce penaltı sonra gol VAR’dan döndü

Misli üyesi, Cumartesi bülteninde yer alan 8 karşılaşmaya çeşitli tahminlerde bulundu. Bu maçlardan biri olan ve Rusya Premier Lig 21. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen Orenburg - Fakel karşılaşmasında maça hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. İlk yarıda 7 kez gol denemesinde bulunan ve 2 isabetli şut çeken Orenburg, skoru değiştiren golü bir türlü bulamadı ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya galibiyet parolasıyla çıkan ev sahibi ekip, ataklarını daha da sıklaştırdı. Dakikalar 54’ü gösterdiğinde Fakel’in Hollandalı orta sahası Dylan Mertens kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra galibiyet umudu daha da artan Orenburg, dakika 74’te penaltı kazandı. Ev sahibi ekibin penaltı olasılığını değerlendiren VAR, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi. Dakikalar 88’i gösterdiğinde ise ev sahibi ekip aradığı golü sonunda buldu fakat gol yine VAR’dan geri döndü. Dakika 90+4’te ise sahneye Fakel’in defans oyuncusu Sergei Bozhin çıktı. 30 yaşındaki tecrübeli stoper kendi kalesine attığı golle Orenburg’a galibiyeti getirdi ve Misli üyesinin “Toplam Gol: 0-1” tahmini tutmuş oldu.

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Toplamda 1553.95’lik oran yakaladı

Misli üyesi diğer 7 maça oynadığı çeşitli tahminleri de tutturarak, toplamda 1553.95’lik oran yakaladı ve 200 TL yatırdığı kuponuyla 259.299 TL kazandı. Misli üyesi bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, iddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

Tek Maçtan Yatanlara %10 Misli Puan Hediye

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Misli, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni üyelere 500 TL kampanyasından sonra şimdi de tek maçtan yatanlara özel bir kampanya sunuyor. Misli’de tüm üyeler, tek maçtan yattıkları takdirde yatırdıkları miktarın %10’unu almaya hak kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylar Misli’de…

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

