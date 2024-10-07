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VAR’dan bir penaltı geldi, bir de gol iptali

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#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig
VAR’dan bir penaltı geldi, bir de gol iptali
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 07:00

Beşiktaş’ın, deplasmandaki puan mücadelesinde VAR’dan lehine iki karar çıktı.

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26. dakikada Beşiktaş atağında Rafa Silva’nın vuruşu kaleci Sokratis Dioudis’ten döndü. İmmobile topu kontrol edip vurmak isterken kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR hakemi Sarper Barış Saka’nın uyarısı sonrası pozisyonu monitörden izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

EMRE’YE OFSAYT KARARI

41. dakikada ise Gaziantep Futbol Kulübü’nde Sorescu’nun vuruşu ağlara gitti. Ev sahibi ekibin futbolcuları gol sevinci yaşarken VAR’dan gelen uyarı sonrası Metoğlu ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR incelemesinde Sorescu’ya asisti yapan Emre’nin topu aldığı anda ofsaytta olduğu tespit edildi.

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#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig

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