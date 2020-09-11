VAR'da yeni dönem! Artık öneri yok, tavsiye var

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal, VAR protokolünde değişen maddelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Teklif, tavsiye ve öneri kelimelerinin birbirinin yerine kullanılan ancak küçük farklarla da olsa aynı anlama gelmedikleri için kafa karışıklıklarına neden olduğunu belirten Ünal, "Bu yüzden VAR protokolü tercüme edilirken 'öneri' olarak çevrilen kelime ve buna bağlı olarak yapılan uygulamada değişikliğe gitme kararı alındı. VAR protokolünde önceden kullanılan 'recommendation' yani 'öneri' kelimesi şimdi 'advice' yani 'tavsiye' oldu. Artık VAR, hakeme 'Bu pozisyonu izlemeni öneriyorum' demeyecek. Güçlü bir şekilde diyecek ki; 'Tavsiye ediyorum, gel izle'. İngilizce'ye tam hakim olanlar, 'recommendation' ile 'advice' arasındaki farkı, fark edebiliyor. Ama bizde 'tavsiye' ve 'teklif' kelimelerinin yerine 'öneri' kullanıldığı için konu tam anlaşılamıyor" diye görüş bildirdi.

VAR'ın artık daha çok sorumluluk alacağını da ifade eden Ömer Faruk Ünal, "Eskiden VAR, 'İzlemeni öneriyorum' diyordu ve yorumdan kaçıyordu. Ancak hakem sorarsa aralarında 'diyalog' başlayabiliyordu. Şimdi; 'Temas yok, penaltı yok, tavsiye ediyorum, gel izle' diyecek. Hakem, şimdiye kadar izlemeye çağrıldığında VAR'ın kendisinden farklı düşündüğünü biliyordu. Artık hakem izlemeye giderken VAR'ın kendisinden neyi farklı değerlendirdiğini de görmek için monitörün başına gidecek. VAR'ın kendi görüşünü ortaya koyması protokole göre yasaktı. Bunu da 'izleme önererek' ortaya koyuyordu. Şimdi VAR; sadece ima yoluyla değil, artık açıkça fikrini söyleme hakkına sahip oldu. Böylece VAR, yeni dönemde kararlarda daha etkin rol üstlenmiş olacak" ifadelerini kullandı.

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