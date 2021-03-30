VAR’da müdahaleyi sevenler kulübü

Murat Fevzi TANIRLI - 8- Maçlarında VAR incelemesi sonucu en çok karar değişen hakem: Cüneyt Çakır.

4- Bir karşılaşmada VAR incelemesiyle en çok karar değiştiren hakem: Mert Güzenge.

18- VAR görevinde iken sahaya en çok müdahale eden hakem: Özgüç Türkalp.

11- VAR’dan yapılan uyarılara rağmen hakemlerin değiştirmediği karar sayısı.

31 hafta sonunda hangi hakemlerin maçlarında kaç kez VAR müdahalesi oldu? VAR koltuğunda en çok müdahale edenler kimler? Ofsayt nedeniyle iptal edilen veya verilen goller, sahadaki hakemin dahli dışındaki ölçümler olmakla birlikte, hangi hakemler kaç kez VAR müdahalesine maruz kaldı?

Y.Malatya-G.Antep maçında genç hakemlerden Mert Güzenge, VAR hakemi Fırat Aydınus’un 4 kez müdahalesiyle 3 penaltı verip, bir kırmızı kart gösterdi ve rekora imza attı. Denizli- F.Bahçe’de Ali Palabıyık; G.Birliği-Kayseri’de Cüneyt Çakır 3’er kez VAR incelemesiyle karar değiştirdi. Elbette VAR’ın hakemi çağırmasının beklendiği veya müdahale etmemesi gerektiği halde davet ettiği pozisyonlar da yaşandı. Erzurum- G.Antep maçının son anlarında VAR hakemi Koray Gençerler, “rüzgarın yaptığı faule” penaltı davetinde bulundu. Tugay Kaan Numaoğlu’nun da kenara gelip izlemesine rağmen penaltı vermesi şaşırtıcıydı. Yine aynı hafta G.Saray-Antalya maçında Marcao’nun kırmızı kartlık hareketi için VAR hakemi Atilla Karaoğlan’ın Abdülkadir Bitigen’i izlemeye davet etmemesi MHK için bardağı taşıran damla oldu. O haftadan itibaren VAR’da hata yapanlar da dahil olmak üzere ceza sistemine geçildi. Görevleri atananların maçları geri alınmaya başladı.

Derbilerde tartışmalar oldu her zamanki gibi. İlk yarıda Tugay Kaan Numanoğlu’nun yönettiği F. Bahçe-Beşiktaş maçında gol öncesi faul var mı yok mu ile başlayıp, kaleci Altay, Mert Hakan ve Souza’nın atılmamasının tartışıldığı 90 dakika oldu. Kadıköy’de Cüneyt Çakır’ın yönettiği F.Bahçe-G.Saray maçında ise ev sahibinin skoru 1-1’e getiren golüne yardımcı hakem Tarık Ongun bayrak kaldırmamış; VAR incelemesi sonucunda ofsayt nedeniyle iptal edilmişti.

VAR’DA DiKKAT ÇEKENLER

VAR’dan sahaya en çok müdahalede bulunan hakemlerin başında VAR kadrolusu Özgüç Türkalp (18)’in olması doğal. Sezonun büyük bölümünü sakat geçirip VAR koltuğunda mesai harcayan Zorbay Küçük (9) ile Suat Arslanboğa (9) ikinci sırayı paylaşıyor. Arkalarından ise Koray Gençerler (8), Arda Kardeşler (8) ve Fırat Aydınus (8) üçlüsü geliyor...

ŞiMŞEK’E 7 MAÇ CEZA

Ali Palabıyık 5 kez, Cüneyt Çakır ise 4 kez maçın hakemlerini VAR ekranına davet ettiler. F.Bahçe-Başakşehir maçında Gustavo’nun Hasan Ali’ye bariz kırmızı kartlık müdahalesinde VAR görevindeki Çakır’ın hakem Bahattin Şimşek’i VAR’a davet etmesine rağmen atmaması haftalarca tartışılmış, Şimşek 7 maç ceza almıştı.

VAR’ın davetine rağmen değişmeyen ise 11 karar var. VAR, 5’inde penaltı olabilir; 2’sinde kırmızı kart kontrolü; 2’sinde hakemin verdiği penaltıyı tekrar izleme; 1 golde faul olabilir ve 1 penaltı sonrası ihlal için hakemi uyardı. Ancak hakemler verdikleri karardan vazgeçmediler.

VE NOSTALJi...

4-2’lik Hollanda ve 3-0’lık Norveç muhteşem galibiyetlerimizin yanında futbolun güzelliğini de özlediğimizi fark ettik. VAR yoktu ve ne bir pozisyon incelemesi, ne onlarca tekrar. Bizler de futbolcular da artısıyla eksisiyle oyuna devam ettik. Futbol nostalji tadında keyifli 90 dakika zamanlarına uzandık sanki.

Hatta Ronaldo’nun Sırbistan-Portekiz maçında kaleden içeriye çok net giren vuruşunun gol değeri kazanmamasının ardından kaptanlık pazubandını yere fırlatacak kadar tepkisine tanıklık ettik. Bu bile VAR hayatımıza girmeden önce

sık rastladığımız tepkilerdendi.

ARTIK VAR’SIZ OLMAZ

Çok tartışılıyor olsa da VAR artık olmazsa olmaz bir noktada. Yatırımlar, eğitimler derken yeni kuşak hakemliğe yol almaya devam ediyoruz. Tartışmalar elbette bitmeyecek ama VAR standardı eminim ki her geçen gün yükselecek. Ancak federasyon otoritesinin Avrupa’dakiler gibi daha sert tedbirler alması şart. Kulüpler Birliği ve TFF’nin birlikte hareket edip, çirkinleşen görüntüleri, mesnetsiz ithamları acilen önlemesi gerekiyor. Sevgisiz toplum haline geldiğimiz aşikar. Ancak iyice futbola ve insanlara saygımızı bari yitirmeyelim.

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