VAR'da geçen rekor süre! Göztepe - Galatasaray maçı kaç dakika uzamalıydı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putinden Rus ordusuna tarihi emirPutin'den Rus ordusuna tarihi emir!#Rusya
Çok can yanacak İzmirde tünel karıştı, cezalar geliyor...Çok can yanacak! İzmir'de tünel karıştı, cezalar geliyor...#Galatasaray Göztepe
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Putinin kararının ardından Zelenskiden sert açıklama: Kimseye hiçbir şey vermeyeceğizPutin'in kararının ardından Zelenski'den sert açıklama: Kimseye hiçbir şey vermeyeceğiz#Zelenski
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Putinin emri kripto paraları derinden sarstı Sert düşüşler yaşanıyorPutin'in emri kripto paraları derinden sarstı! Sert düşüşler yaşanıyor#Bitcoin
Açık alanda maskeler çıkacakAçık alanda maskeler çıkacak#Pandemi
Altında Rusya yükselişi Putin dengeleri bozduAltında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozdu#Altın
Kimse onlara şanslı demesin'Kimse onlara şanslı demesin!'#Galatasaray Göztepe
Akbaşoğlu ve enflasyonAkbaşoğlu ve enflasyon#Muhammet Emin Akbaşoğlu
Putinin hamlesine tepki yağıyor Türkiyeden ilk açıklama geldiPutin'in hamlesine tepki yağıyor! Türkiye'den ilk açıklama geldi#Vladimir Putin
Ece Erken hakkında 1 ay konuşamayacaklarEce Erken hakkında 1 ay konuşamayacaklar!#Ece Erken
Kılıçdaroğlu işi tamam mıKılıçdaroğlu işi tamam mı?#Afrika
Gülşen’den Bergen sürpriziGülşen’den Bergen sürprizi#Gülşen
Yanımda olması en güzel hediye'Yanımda olması en güzel hediye'#Ebru Şahin
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

VAR'da geçen rekor süre! Göztepe - Galatasaray maçı kaç dakika uzamalıydı?

#Göztepe Galatasaray#Göztepe Galatasaray Var Dakika Süre#Var Galatasaray Göztepe
VARda geçen rekor süre Göztepe - Galatasaray maçı kaç dakika uzamalıydı

Galatasaray'ın Göztepe'yi İzmir'de 3-2 mağlup ettiği maçtaki topun oyunda kalma süresi, VAR inceleme süresi ve uzatma süresi belli oldu.

Haberin Devamı

beIN Sports'un verilerine göre; topun oyunda kaldığı süre 42 dakika oldu. Maç ise ilk yarıda 3, ikinci yarıda 13 dakika uzadı. Toplam uzatma süresi 16 dakika oldu.

Buna karşın sadece VAR'da geçirilen süre 20 dakikayı buldu.

HANGİ KARAR İÇİN KAÇ DAKİKA GEÇTİ?

* Ömer Bayram'ın elle oynadığı gerekçesiyle verilen penaltı kararında oyunun durduğu süre 7 dakika oldu.

* Dino Arslanagic'in elle oynadığı gerekçesiyle verilen penaltı kararında oyunun durduğu süre 4 dakika oldu.

* Dino Arslanagic'in ceza sahası içinde elle oynadığı kararının VAR tarafından iptal edilmesi için gereken süre 2 dakika oldu.

* Berkan Emir'in Emre Kılınç'a ceza sahası içinde yaptığı müdahalede VAR incelemesiyle birlikte geçen toplam süre 7 dakika oldu.

Gözden Kaçmasın

Göztepe-Galatasaray maçında olayların faturası ağır olacak İrfan Can, Mostafa Mohamed...Göztepe-Galatasaray maçında olayların faturası ağır olacak! İrfan Can, Mostafa Mohamed...Haberi Görüntüle

UZAMASI GEREKEN SÜRE 23 DAKİKA

Haberin Devamı

beIN Trio programında oyunun uzatma süresinin 16 dakika ancak uzaması gereken minimum süresinin 23 dakika olduğu belirtildi. Eski hakem Deniz Çoban karşılaşmanın sonuna eklenmesi gereken sürenin en az 23 dakika olduğunu ifade etti.

Çoban, "Toplam 20 dakika sadece penaltılar ve VAR'la oyun durmuş. Hakem bu maça 13 dakika ekledi uzatma olarak. Minimum 23 dakika eklemeliydi." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe Galatasaray#Göztepe Galatasaray Var Dakika Süre#Var Galatasaray Göztepe

BAKMADAN GEÇME!

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği

BAKMADAN GEÇME!

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği